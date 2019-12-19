По Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 20 декабря от ObozTV
До Нового года осталось меньше двух недель, а в Украине продолжает царить по-весеннему теплая погода. В пятницу в некоторых областях пройдут дожди.
ObozTV представляет прогноз погоды на 20 декабря.
На западе небо затянет облаками, местами ожидаются кратковременные ливни. Температура воздуха днем +11, ночью +5 градусов.
На севере облачно и сухо. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +2.
Восточным регионам обещают пасмурный день, в Запорожье пройдет дождь. Максимум дневной температуры +10, ночью на термометрах +3 градуса.
На юге и в Крыму также облачно, небольшой ливень возможен в Симферополе. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +6.
В центральных областях небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Воздух на протяжении дня прогреется до +8, ночью термометры покажут +3 градуса.
В Киеве – пасмурно и сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум 4.
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