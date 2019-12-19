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19 декабря • обновлено в 16:14
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По Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 20 декабря от ObozTV

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До Нового года осталось меньше двух недель, а в Украине продолжает царить по-весеннему теплая погода. В пятницу в некоторых областях пройдут дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на 20 декабря.

На западе небо затянет облаками, местами ожидаются кратковременные ливни. Температура воздуха днем +11, ночью +5 градусов.

На севере облачно и сухо. Дневной максимум +6 градусов, ночной минимум +2.

Восточным регионам обещают пасмурный день, в Запорожье пройдет дождь. Максимум дневной температуры +10, ночью на термометрах +3 градуса.

По Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 20 декабря от ObozTV

На юге и в Крыму также облачно, небольшой ливень возможен в Симферополе. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +6.

В центральных областях небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Воздух на протяжении дня прогреется до +8, ночью термометры покажут +3 градуса.

В Киеве – пасмурно и сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум 4.

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