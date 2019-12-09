Как в марте: прогноз погоды в Украине на 10 декабря от ObozTV

Погода в Украине во вторник будет напоминать мартовскую – довольно тепло, во многих областях ожидаются дожди, а на западе пройдет мокрый снег.

ObozTV представляет прогноз погоды на 10 декабря.

На западе небо затянет облаками, в отдельных регионах выпадет снег. Днем на термометрах +5, ночью +2 градуса.

На севере облачно, в Чернигове прогнозируют кратковременный ливень. Дневной максимум +3 градуса, ночной минимум +1.

На востоке также облачно, местами дожди. Днем воздух прогреется до +7, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов.

Югу и Крыму обещают переменную облачность. Дождь пройдет только в Симферополе. Температура воздуха днем +10, ночью +6 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +6, ночью +2 градуса.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +3.

Лучший способ предсказать свое будущее – создать его!

Как писал OBOZREVATEL, уже появился прогноз на январь 2020 года – в отдельных регионах ожидаются сильные морозы.

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