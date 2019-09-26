Что принесет погода на Воздвижение: прогноз на 27 сентября от ObozTV

Что принесет погода на Воздвижение: прогноз на 27 сентября от ObozTV8.9т Читать материал на украинском
27 сентября на западе Украины появится чуть больше солнца, а вот на остальной территории небо затянет облаками.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 27 сентября.
На западе будет преобладать ясная и сухая погода. Дождь обещают только во Львове. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +8.
Север – день будет пасмурным, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +9.
На востоке по прогнозу облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7.
На юге и в Крыму также ожидается пасмурный день, в Симферополе пройдет небольшой ливень. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +13.
В Центральной Украине преимущественно облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +19, ночью +10 градусов.
В Киеве в пятницу облачно, но без осадков. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +11.
OBOZREVATEL напоминает, что 27 сентября православные и греко-католики отмечают Воздвижение Креста Господня – один из 12 важнейших церковных праздников в восточной традиции после Пасхи. О запретах и обрядах этого дня – читайте в нашем материале.
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