Что принесет погода на Воздвижение: прогноз на 27 сентября от ObozTV

27 сентября на западе Украины появится чуть больше солнца, а вот на остальной территории небо затянет облаками.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 27 сентября.

На западе будет преобладать ясная и сухая погода. Дождь обещают только во Львове. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +8.

Север – день будет пасмурным, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +9.

На востоке по прогнозу облачно и сухо. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7.

На юге и в Крыму также ожидается пасмурный день, в Симферополе пройдет небольшой ливень. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +13.

В Центральной Украине преимущественно облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +19, ночью +10 градусов.

В Киеве в пятницу облачно, но без осадков. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +11.

OBOZREVATEL напоминает, что 27 сентября православные и греко-католики отмечают Воздвижение Креста Господня – один из 12 важнейших церковных праздников в восточной традиции после Пасхи. О запретах и обрядах этого дня – читайте в нашем материале.

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