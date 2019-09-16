В Украину идут дожди: прогноз погоды на 16 сентября от ObozTV

В северных и западных областях Украины прогнозируют очередное снижение температуры, в отдельных регионах пройдут незначительные дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 17 сентября.

На западе небо затянет облаками, в Луцке обещают небольшой ливень. Дневной максимум +16 градусов, ночью на термометрах +11.

В северных регионах преимущественно дождь. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +12.

На востоке облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Максимум дневной температуры +27 градусов, ночью на термометрах +11.

На юге и в Крыму также облачно, но осадков не прогнозируют. Днем +30 градусов, ночью отметка термометра опустится до +12.

В центральных областях небо затянет облаками, которые принесут с собой дожди. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +10.

Киеву обещают небольшой дождь. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +11.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра 18 и 19 сентября дожди растянутся на всю Украину, а похолодание только усилится.

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