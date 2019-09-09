"Бархатный сезон" в разгаре: прогноз погоды в Украине на 10 сентября от ObozTV

В середине сентября погода дарит украинцам прекрасную возможность насладиться комфортными теплыми днями. В южных регионах продолжается настоящий "бархатный сезон".

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 10 сентября.

На западе небо затянет облаками, которые местами принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +13.

Северным областям обещают облачную и сухую погоду. Дневной максимум +24 градуса, ночной минимум +12.

На востоке переменная облачность. Максимум дневной температуры +26 градусов, ночью на термометрах +12.

На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +27 градусов, ночью опустится до +15.

В центральных областях по прогнозу переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью термометры покажут +12.

В Киеве день обещает быть сухим и пасмурным. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +16.

OBOZREVATEL напоминает, что синоптики и метеорологи уже спрогнозировали, когда в Украине начнется похолодание и в каком месяце выпадет первый снег.

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