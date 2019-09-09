"Бархатный сезон" в разгаре: прогноз погоды в Украине на 10 сентября от ObozTV

"Бархатный сезон" в разгаре: прогноз погоды в Украине на 10 сентября от ObozTV1.1т Читать материал на украинском
В середине сентября погода дарит украинцам прекрасную возможность насладиться комфортными теплыми днями. В южных регионах продолжается настоящий "бархатный сезон".
ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 10 сентября.
На западе небо затянет облаками, которые местами принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +13.
Северным областям обещают облачную и сухую погоду. Дневной максимум +24 градуса, ночной минимум +12.
На востоке переменная облачность. Максимум дневной температуры +26 градусов, ночью на термометрах +12.
На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +27 градусов, ночью опустится до +15.
В центральных областях по прогнозу переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью термометры покажут +12.
В Киеве день обещает быть сухим и пасмурным. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +16.
OBOZREVATEL напоминает, что синоптики и метеорологи уже спрогнозировали, когда в Украине начнется похолодание и в каком месяце выпадет первый снег.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Погода ObozTV" на OBOZREVATEL.