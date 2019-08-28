На Ореховый Спас в Украине похолодает: прогноз погоды на 29 августа от ObozTV

На Ореховый Спас в Украине похолодает: прогноз погоды на 29 августа от ObozTV747 Читать материал на украинском
На Ореховый Спас, который отмечается 29 августа, жара в Украине наконец ослабнет. Ночи станут еще более прохладными, местами до +6 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 29 августа.
На западе чистое безоблачное небо, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +30 градусов, ночью +13.
На севере переменная облачность, без осадков. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум всего +6.
На востоке преимущественно облачно, но день обещает быть сухим. Воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +6.
В южных областях и в Крыму будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха в течение дня +25 градусов, ночью на термометрах +15.
В Центральной Украине небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +8.
Киеву обещают мрачный и сухой день с максимальной температурой +22 градуса. Ночной минимум +13.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра начало сентября порадует теплой и солнечной погодой, но уже с середины месяца можно ожидать похолодания.
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