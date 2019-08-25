Жаркий конец лета: прогноз погоды в Украине на 26 августа от ObozTV

Последняя неделя лета-2019 в Украине начнется с жаркой и солнечной погоды.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 26 августа.

На западе чистое безоблачное небо, осадков не ожидается. Максимум дневной температуры +30 градусов, ночью +13.

Северу прогнозируют хороший солнечный день, без капли осадков. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +12.

На востоке преимущественно солнечно, день обещает быть сухим и жарким. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью столбик термометра опустится до +15.

На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура днем +33 градуса, ночью на термометрах +19.

В центральных областях также погожий день. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +13.

В Киеве в понедельник ясно и сухо. Дневной максимум +28 градусов, ночной минимум +16 и ясное звездное небо.

OBOZREVATEL напоминает, что, по прогнозам синоптиков, погода до конца августа в Украине уже существенно не изменится – максимальная температура воздуха ожидается +26...+28 градусов, местами до +30.

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