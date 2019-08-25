Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Жаркий конец лета: прогноз погоды в Украине на 26 августа от ObozTV

140 Читать материал на украинском

Последняя неделя лета-2019 в Украине начнется с жаркой и солнечной погоды.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 26 августа.

На западе чистое безоблачное небо, осадков не ожидается. Максимум дневной температуры +30 градусов, ночью +13.

Северу прогнозируют хороший солнечный день, без капли осадков. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +12.

На востоке преимущественно солнечно, день обещает быть сухим и жарким. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью столбик термометра опустится до +15.

На юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура днем +33 градуса, ночью на термометрах +19.

Жаркий конец лета: прогноз погоды в Украине на 26 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В центральных областях также погожий день. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +13.

В Киеве в понедельник ясно и сухо. Дневной максимум +28 градусов, ночной минимум +16 и ясное звездное небо.

OBOZREVATEL напоминает, что, по прогнозам синоптиков, погода до конца августа в Украине уже существенно не изменится – максимальная температура воздуха ожидается +26...+28 градусов, местами до +30.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Погода" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...