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Днем жарко, ночью до +13: прогноз погоды в Украине на 11 августа от ObozTV

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Жара на территории Украины продолжается. Однако в некоторых регионах небо затянет облаками, возможны незначительные осадки.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 11 августа.

На западе переменная облачность, местами прогнозируют кратковременные дожди. Днем максимальный показатель +27 градусов, ночью температура опустится до +16.

Северным областям обещают преимущественно солнечную и сухую погоду. Только в Сумах пройдет небольшой дождь. Дневной максимум +26, ночью на термометрах +13 градусов.

На востоке малооблачно, но осадков не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +29 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14.

Днем жарко, ночью до +13: прогноз погоды в Украине на 11 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Юг и Крым ожидает безоблачное небо и сухая погода. Днем стрелка термометра поднимется до +32 градусов, ночью опустится до +18.

В центральных регионах небо затянет облаками, но осадков не будет. Температура воздуха днем +29, ночью +15 градусов.

В Киеве по прогнозу тоже облачно. Дневной максимум +25, ночью +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор физико-математических наук из Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова спрогнозировала, что высокие температуры продержатся большую часть августа, но в конце месяца ожидается резкое похолодание.

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Прогноз погоды
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