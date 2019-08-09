На выходные в Украине распогодится: прогноз на 10 августа от ObozTV

Синоптики обещают, что на выходные в Украине будет жарко и преимущественно без осадков – вполне можно планировать поездку на природу и наслаждаться настоящим летом.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 10 августа.

На западе переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +31 градуса, ночью на термометрах +14.

В северных регионах небо затянет облаками, возможны ливни. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +13.

На востоке прогнозируют хороший солнечный день. Дневной максимум +28 градусов, ночью +15 градусов.

На юге и в Крыму аналогичная ситуация – солнечно и сухо. Днем термометры покажут +31, ночью +19.

Центральным областям синоптики прогнозируют погожий день без осадков. Дневной максимум +27 градусов, ночью на термометрах +14.

В Киеве солнечно и сухо. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +17.

Какая погода ожидается на курортах Украины на протяжении всего августа – можно узнать на сайте OBOZREVATEL.

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