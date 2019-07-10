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Похолодает по-осеннему: прогноз погоды в Украине на 11 июля от ObozTV

4.5т Читать материал на украинском

Осенняя свежесть в разгар июля еще продолжается. На жару в ближайшее время можно не рассчитывать.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на четверг, 11 июля.

На западе преимущественно дождь. Максимальный показатель днем +20. Ночью стрелка термометра опустится до +10 градусов.

В северных областях синоптики также прогнозируют облачную погоду с осадками. Температура воздуха днем +19, ночью +11 градусов.

На востоке аналогичная ситуация – пасмурное небо и дожди. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов, ночью опустится до +12.

Похолодает по-осеннему: прогноз погоды в Украине на 11 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На юге и в Крыму немного теплее. Обещают +24, местами дожди. Температура воздуха ночью +13.

По всем центральным областям прогнозируют ливни. Температура воздуха днем +21, ночью +10.

В Киеве также ожидается небольшой дождь. Максимальный показатель днем +21. Ночью термометры покажут +12.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко спрогнозировала потепление только 20-22 июля. В этот период температура воздуха повысится до +26 ... + 29, в южной части Украины до +28 ... + 32 градусов.

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