По-летнему холодно: прогноз погоды в Украине на 6 июля от ObozTV

В субботу, 6 июля, синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Ожидается прохладный, отчасти дождливый день.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 6 июля.

На западе облачно, местами дождь. Днем максимальный показатель +23 градуса, ночью будет по-летнему холодно – только +6 градусов.

В северных регионах переменная облачность, возможны осадки. Температура днем +20, ночью +6.

На востоке сухо и ясно. Температура до +22 градусов. Ночью термометры покажут +11.

На юге и в Крыму теплее – до +27. День обещает быть сухим и солнечным. Ночью +15 градусов.

В центральных областях преимущественно солнечно, без осадков. Только в Виннице прогнозируют легкий дождь. Температура: днем +21, ночью термометры покажут +5 градусов.

В Киеве облачно, но осадков не прогнозируют. Столбик термометра днем поднимется до +22, ночью опустится до +10.

OBOZREVATEL напоминает, что с 6 на 7 июля в Украине будут отмечать один из самых популярных народных праздников – ночь на Ивана Купала. Основные традиции – прыжки через костер и пускание по воде венков из полевых трав и цветов. Считается, что в купальскую ночь можно гадать на будущее и загадывать желания.

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