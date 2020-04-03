Главная Новости
3 апреля • обновлено в 14:55
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Возможен выезд на дом: у парикмахеров "жатва"

224
Читать материал на украинском

Несколько районов города, разная категория салонов – от небольших МАФов экспресс-услугами в парикмахерских VIP-уровня. Все закрыты.

Некоторые предлагает бронирование на апрель, некоторые просто приносит извинения за неудобства. Нашел только один открытый салон, но атмосфера в нем не указывает на хотя бы какие-то нарушения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости