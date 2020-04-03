Возможен выезд на дом: у парикмахеров "жатва"

Несколько районов города, разная категория салонов – от небольших МАФов экспресс-услугами в парикмахерских VIP-уровня. Все закрыты.

Некоторые предлагает бронирование на апрель, некоторые просто приносит извинения за неудобства. Нашел только один открытый салон, но атмосфера в нем не указывает на хотя бы какие-то нарушения.

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