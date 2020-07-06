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6 июля • обновлено в 19:36
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Водитель высыпал щебень посреди дороги, чтобы не взвешивать грузовик

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Автор
Дарья Дурова
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