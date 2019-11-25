VLAD DARWIN и певица ALYOSHA стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Они представили свою новую коллаборацию - песню "Ныряй", на которую недавно был отснят видеоклип.

"Песни родились несколько лет назад, но только в этом году мы подготовили материал для того, чтобы его показывать в таком виде, как мы хотим", - заявила Алеша.

"Алеша меня очень вдохновляла, ее творческая энергия, ее чистота. Мы познакомились много лет назад, и желание петь вместе у меня возникло уже в 2008 году. Я все это время понимал, что у нашей синергии есть нераскрытый потенциал", - отметил Влад Дарвин.

Артисты рассказали о своем сотрудничестве, о новом хите и исполнили его вживую в прямом эфире ObozTV

"Я люблю очень разную музыку, главное, чтобы она имела энергию, которая сможет тебя поглотить, чтобы был смысл в словах. Я люблю джаз, но джаз бывает разный, бывает, что там играют по 58 нот в секунду, и этого я не понимаю", - заявила певица ALYOSHA.

Официальный релиз их совместной пластинки, которая состоит из семи песен запланирован на 13 декабря, добавили артисты.

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