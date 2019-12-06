Випуск OBOZ NEWS о 15:00 6 грудня 2019 року
У Києві спалахнула масштабна пожежа. Евакуювали 60 людей
14ть людей досі залишаються зниклими безвісти під час пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Володимир Зеленський відвідав зону ООС.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення акції "Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності".
В Іспанії лікарям вдалося повернути до життя жінку, серце якої зупинилося на шість годин.
Екологічна активістка Грета Тунберг потягом з Лісабона прибула сьогодні до столиці Іспанії.
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