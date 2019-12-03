Випуск OBOZ NEWS о 12:00 3 грудня 2019 року
Президент України Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у нормандському форматі.
Спіймали на гарячому. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підвередила затримання "правої руки" директора ДБР Романа Труби.
Пожежа у Полтаві. Горіли склади підприємства, що займається виробництвом будівельних пластикових виробів
В Україну йдуть снігопади.
Через потужний тайфун на Філіппінах терміново евакуювали 200 тисяч людей.
Жителі Австралії впевнені – масштабні пожежі в країні досі тривають через зміну клімату. Від уряду країни вимагають рішучих дій.
Влада Гонконгу почала пошук діалогу із протестувальниками.
Найдорожчу ялинку в світі встановили в одному з готелів Іспанії.
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