Випуск OBOZ NEWS о 11:00 22 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 22 жовтня 2019 року74 Читать материал на украинском
В авіакатастрофі під Полтавою загинув екс-міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий
Через густий туман Аеропорт Київ скасував ранкові рейси
в аеропорту Бориспіль надзвичайники перевірили якість повітря
17 обстрілів за минулу добу на Донбасі з боку проросійських бойовиків
Володимир Зеленський в Японії взяв участь в інтронізації японського імператора Нарухіто
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