Весной на Донбассе возможны обострения: ветеран АТО

Ветеран АТО Андрей Рымарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал возможное развитие событий в войне между Украиной и Россией на Донбассе.

"Как показывает практика, я буквально вчера сидел и сводил статистику 2017-19 годов. Статистика не слишком утешительная. Например, у нас в аналогичный период - март, апрель, май даже количество раненых... Это был апрель 2018 года, достигало 88 человек . Мы видим по хронолигии событий, хронологии войны России против Украины, что весна - это постоянные обострения, обстрелы, провокации со стороны врага. Они могут быть по линии разграничения, есть информация, что новая техника начинает заходить с территории России. В небольшом количестве, но пересекает границу. Прибывающие специальные подразделения. Где именно - спрогнозировать очень трудно. Линия разграничения 451 км, мы готовимся по всей линии разграничения", - заявил Рымарук.

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