В ВР хотят уменьшить зарплаты депутатов

В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов до 9446 гривен.

Об этом сообщил автор документа, нардеп от парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко во вторник, 21 января, в своем Telegram-канале. Отметим, что на сайте ВР в разделе новых законопроектов это предложение пока не опубликовано.

По словам Гочнаренко, законопроект предлагает установить ограничение: ежемесячный оклад нардепа должен составлять два прожиточных минимумов, а зарплата – не более двух минимальных зарплат, установленных на текущий год.

"Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Считаю, что такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются", – объяснил Гончаренко.

Как писал OBOZREVATEL, министр экономики Тимофей Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности.

15 января премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

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