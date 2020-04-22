В Великобритании начинают испытания вакцины от COVID-19: подробности из Лондона
Почти 130 000 инфицированных коронавирусом в Британии. Смертельных случаев более чем 17 тысяч.
Такая цифра озвучена в сегодняшней хронологии пандемии коронавируса. Но есть и хорошие новости. Уже завтра, 23 апреля, команда Оксфордского университета начинает испытывать вакцину от COVID-19 на людях. Правительство выделило на эти опыты 20 млн фунтов. Об этом в своем интервью ВВС рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. О правилах карантина и ожидания англичан и всего мира поговорили с Виталием Баевым, украинцем, проживающем в Лондоне.
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