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22 апреля • обновлено в 22:51
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В Великобритании начинают испытания вакцины от COVID-19: подробности из Лондона

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Почти 130 000 инфицированных коронавирусом в Британии. Смертельных случаев более чем 17 тысяч.

Такая цифра озвучена в сегодняшней хронологии пандемии коронавируса. Но есть и хорошие новости. Уже завтра, 23 апреля, команда Оксфордского университета начинает испытывать вакцину от COVID-19 на людях. Правительство выделило на эти опыты 20 млн фунтов. Об этом в своем интервью ВВС рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. О правилах карантина и ожидания англичан и всего мира поговорили с Виталием Баевым, украинцем, проживающем в Лондоне.

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Место
Великобритания
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