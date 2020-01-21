В Украине за 30 лет будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной
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В Украине за 30 лет будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной.
Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил во время презентации проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины
Он также отметил, что в стране должен использоваться вторичное сырье, а подход к использованию ресурсов должен быть более рациональным.
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