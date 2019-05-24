В Украине стартовала избирательная кампания: Obozrevatel News

В Украине стартовала избирательная кампания

В Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Верховную Раду. Накануне вступил в силу соответствующий указ президента. Выборы назначены на 21 июля. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить их финансирование. Но этот вопрос еще не решен. В ЦИК говорят, что не смогут вовремя напечатать бюллетени, потому что Рада не проголосовала за закон о госзакупках. Очередные выборы должны состояться в октябре этого года.

Министерство юстиции начнет проверку назначений Зеленского

В министерстве юстиции проверят - нарушил ли Владимир Зеленский закон, когда назначал на должности людей в Администрацию президента. В том числе и люстрироованного главу Администрации президента Андрея Богдана. Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о люстрационных проверках назначенных руководителей ведомства. В минюсте говорят, если требования закона "О очистки власти" не выполняются, тогда окончательное решение принимает суд.

Пленник Кремля Станислав Клых объявил голодовку

Пленник Кремля Станислав Клых объявил голодовку. Политзаключенный надеется на помощь от президента Владимира Зеленского, пишет в соцсети российская правозащитница Татьяна Щур. Об этом ей рассказала мать Клыха. Говорит, Станислав находится в состоянии отчаяния и надеется, что власти Украины не забудет о нем. Голодание Клыха правозащитница назвала мольбой о помощи, адресованного новому президенту Украины.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!