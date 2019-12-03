В Украине новая система оценки квартир: ВР проголосовала законопроект
Финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №2047-д, касающийся, в частности, системы оценки квартир.
Соответствующее решение было принято 2 декабря на заседании комитета, передает пресс-служба Рады.
"Цель законопроекта – дать возможность гражданам самостоятельно оценивать собственное имущество на основе автоматической оценки базы ФГИУ. Законопроект останавливает деятельность так называемых "электронных площадок", искусственно созданных для передачи данных об оценке в базу ФГИУ", – говорится в сообщении.
В текст законопроекта ко второму чтению народные депутаты подали 997 поправок.
Рабочая группа учла почти половину из них.
В частности, были внесены изменения в процесс самостоятельного внесения данных для оценки в базу ФГИУ.
Так, введенные пользователем данные о недвижимости необходимо будет подтвердить официальными документами.
Перечень этих данных будет утвержден ФГИУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, Рада приняла в первом чтении законопроект №2047 12 ноября 2019 года.
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