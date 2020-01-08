В Иране все спокойно: эксперт-международник по скайпу из Тегерана

Эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров в прямом эфире ObozTV по скайпу из Тегерана отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал катастрофу украинского самолета в Иране и ситуацию в регионе.

"Я приехал сюда для участия в международной конференции, где присутствовали и представители министраств Ирана, и представители других стран. И я как раз должен был лететь восьмого числа, но из-за трагедии я уже не вылечу с помощью МАУ (авиакомпания официально сообщила об отмене всех рейсов в Иран - ред.). А с точки зрения ситуации в регионе, то после похорон Сулеймани, которые я видел собственными глазами издалека, но не присутствовал, поскольку там также погибли люди, то ситуация спокойная. Иранцы в течение многих лет живут в состоянии возможной войны с США, поэтому для них эта ситуация не нова и является привычной. А вот для меня, честно говоря, ситуация новая. И я вот вчера давал комментарий, где был уверен, что ответа Ирана не будет, но он состоялся, и это все изменило", - отметил Бузаров.

Сейчас довольно трудно предсказать, как будут действовать США и Иран в ближайшие дни, добавил он.

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