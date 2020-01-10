В Давос должен ехать министр экономики, а не олигархи: экономист

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит всемирный экономический форум в Давосе.

"Компания господина Зеленского - это два олигарха. Каждый из них едет решать свои вопросы. А я был бы заинтересован, если бы вместе с Зеленским ехал министр экономики, а еще лучше - премьер-министр. Ведь этот экономический форум направлен на предоставление возможности привлечь инвестиции. Я бы очень хотел, чтобы это не была очередная поездка, где одни развлекаются, а другие воруют спотривные шапочки", - заявил Гарбарук.

Он также обозначил главные цели, которые должны преследовать президент и министр иностранных дел от визита в Давос.

"Господин Пристайко будет представлять Украину на тактическом уровне, и его участие там является необходимым, а вот господин Зеленский является политиком, который достаточно быстро учится, и он будет знакомиться на этом форуме со многими вопросами, однако еще раз отмечу, что этот форум является не политическим, а экономическим", - добавил эксперт.

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