В Чернобыльской зоне совершен теракт?

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара.

Как сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пока что радиационная ситуация на всех пунктах стабильна, тенденции к росту не выявлено. Ситуация под контролем.

Впрочем, растет концентрация радионуклидов в воздухе на линии пожара, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и предприятий. Для их безопасности используются средства индивидуальной защиты. Ограничивается время пребывания, проводится дезактивация техники и персонала.

На днях в Киеве зафиксировали кратковременное локальное повышение концентрации цезия-137 в приземном слое атмосферного воздуха в северо-западной части столицы Украины, сообщает пресс-центр Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности. Действительно ли ситуация под контролем, мы расспросили у Ярослава Емельяненко, председателя ассоциации чернобыльских туроператоров.

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