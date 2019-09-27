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27 сентября • обновлено в 20:23
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Новые правила для бизнеса

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Обязательные чеки и кассовые аппараты для всех предпринимателей.

Таковы основные изменения законопроекта №1053-1 относительно регистраторов расчетных операций, который на днях рассмотрели в ВР. Хотя его приняли только в первом чтении, предприниматели уже разделились на 2 лагеря. Одни видят в новшествах сплошной негатив, другие - перспективы.

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