Новые правила для бизнеса

Новые правила для бизнеса91
Обязательные чеки и кассовые аппараты для всех предпринимателей.
Таковы основные изменения законопроекта №1053-1 относительно регистраторов расчетных операций, который на днях рассмотрели в ВР. Хотя его приняли только в первом чтении, предприниматели уже разделились на 2 лагеря. Одни видят в новшествах сплошной негатив, другие - перспективы.
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