Новые правила для бизнеса 91

Обязательные чеки и кассовые аппараты для всех предпринимателей.

Таковы основные изменения законопроекта №1053-1 относительно регистраторов расчетных операций, который на днях рассмотрели в ВР. Хотя его приняли только в первом чтении, предприниматели уже разделились на 2 лагеря. Одни видят в новшествах сплошной негатив, другие - перспективы.

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