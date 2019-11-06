Проект госбюджета подготовили ко второму чтению 109

В проекте бюджета-2020 прогноз курса доллара изменили - заложили его на уровне 27 гривен за один "зеленый".

Об этом на презентации проекта государственной сметы рассказала министр финансов Оксана Маркарова. При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики курс заложен на уровне 24 гривен 80 копеек за доллар. Какие еще изменения в проекте госбюджета дошли до второго чтения?

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