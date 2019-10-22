Чем вызван смог в Киеве 67

В Киеве и не смог и не дым, а всего лишь температурная инверсия - туман, вызванный резкими температурными колебаниями в течение суток. Держать столицу в плену он будет еще несколько дней. По крайней мере так говорят в КГГА. Там пояснили, что распространенная в соц. сетях информация о качестве воздуха над Киевом, в частности, и Украины в целом - не подтверждается исследованиями столичных экологов. Хотя и не отрицают, что так называемые предельные нормы концентрации угарного газа в некоторых районах города фиксируют почти каждый день.

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