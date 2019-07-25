“Усе буде плохо” | Альо, гараж! REBOOT #290

Наш Центрвиборчком, майже завершив підрахунок голосів.

До кандидатів-лузерів, нарешті стало доходити, що спроби віджати депутатське крісло звичайними засобами… Ну там з використанням спортсменів-активістів, з блокуванням роботи комісій, з нахабною підміною протоколів, тощо, цього разу не вийде. Поїзд з мандатом проїхав повз них....

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