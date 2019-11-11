Участники группы "NMD GURU" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live"

Участники группы "NMD GURU" стали гостями прямого эфира ObozTV. Они посетили инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Наталья Турбина и Денис Апранич - участники группы "NMD GURU" - рассказали свои мысли по поводу падения Берлинской стены, которое состоялось тридцать лет назад.

"Я себе даже представить не могу, как это - один город вот так взять и разделить. Тебе просто взяли и сказали, что теперь вот здесь одно государство, а здесь теперь другое. И самое ужасное, что никто никого не спрашивал", - заявила Турбина .

Группа исполнила несколько своих композиций вживую, и рассказала о планах на будущее.

"Я бы очень хотела, чтобы люди научились договариваться. Потому что мы на самом деле не умеем говорить и слышать друг друга", - отметила Турбина.

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