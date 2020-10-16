Центральной власти не стоит лезть в карман местного самоуправления, – Борис Филатов
«Демоверсия» референдума 25 октября – это российский сценарий искажения волеизъявления;
Бездеятельность ЦИК, беспрецедентное давление административного ресурса, торговля квотами – реалии предвыборного процесса;
Финансово-промышленные группы Коломойского и криминальный клан Петровского превратили предвыборный процесс на войну;
Самоуправление - отдельная ветвь власти, которая имеет право на существование конституционно во всех странах мира;
"Демоверсия" всеукраинского референдума антиконституционный и незаконна.
"Опрос Зеленского" во время проведения местных выборов 25 октября должно повысить активность сторонников провластной силы, завалила все обещания, - об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал мэр Днепра Борис Филатов.
Политик также рассказал о выполнении собственных обещаний в Днепре и об обеспокоенности лидеров партии "Предложение" искусственным искажением реформы децентрализации со стороны действующей власти