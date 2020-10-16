"Демоверсия" всеукраинского референдума антиконституционный и незаконна.

"Опрос Зеленского" во время проведения местных выборов 25 октября должно повысить активность сторонников провластной силы, завалила все обещания, - об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

Политик также рассказал о выполнении собственных обещаний в Днепре и об обеспокоенности лидеров партии "Предложение" искусственным искажением реформы децентрализации со стороны действующей власти