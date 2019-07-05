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"Зеленский готов почти на все": Юсов оценил ошибки и успехи президента

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В эфире программы The Guest на ObozTVукраинский политик и общественный деятель Андрей Юсов.

Обсуждаем курс президента Владимира Зеленского, первые ошибки и достижения главы государства.

С какими проблемами столкнется Офис президента при переезде из правительственного квартала? Как команда Зеленского влияет на действия главы государства? Можно ли считать удачными первые назначения на высокие должности?

Юсов, в частности, коснулся темы мирного урегулирования на востоке Украины:

"Со стороны Зеленского было искреннее намерение, и возможно даже вера в то, что достаточно только захотеть, вернуть Леонида Кучму в Минск, сказать, что мы прекращаем стрелять, и даже развести вооружения в Станице Луганской. Показали, что Зеленский готов практически на все… Но Путин не хочет мира, Путин хочет капитуляции Украины, демонтажа независимого государства".

Политик также дал оценку первым международным визитам главы государства, его конфликту с собственным Министерством внутренних дел и со своими же парламентариями в ПАСЕ.

Об этом и многом другом смотрите подробнее в выпуске The Guest.

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