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Такими заявлениями тестируют реакцию: нардеп не верит в отмену закона о языке

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Народный депутат Украины Елена Сотник сделала предположение, что заявление руководителя "Студии 95 квартал" Бориса Шефира, брата первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, о необходимости отмены закона о языке, может быть со стороны некоторых людей тестированием реакции.

Однако она выразила искреннее удовлетворение от того, что Администрация президента Зеленского четко сформулировала позицию и открестилась от этих заявлений.

Она предположила, что в следующем парламенте, с учетом нового политического ландшафта, в который могет увеличится количество депутатов от пророссийских сил, этот вопрос может снова подниматься. В то же время она напомнила, что комментарии самого Зеленского по языковому вопросу заключались в том, что в случае, если в законе будут проблемные моменты, то в закон могут быть внесены определенные изменения, однако в самое отмены закона она не верит.

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