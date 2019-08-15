“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302

“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302206 Читать материал на украинском
Місцеві активісти зранку середи повідомляють.
Невдовзі після того, як Президентський кортеж залишив кордони Житомирщини, мотопомпи які мовчали добу, знову запрацювали “на повну міць”. Нелегальний видобуток “сонячного каміння” – відновлено. Бурштиностарателі повернулися до звичного ритму життя. “Місцеві бояри” дали команду - “працювати з подвійним навантаженням, аби компенсувати час вимушеного простою”. Над “Офісом Зе” наче хмара нависло логічне питання...
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