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“Та чхали ми на твої погрози”. | Альо, гараж! REBOOT #302

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Місцеві активісти зранку середи повідомляють.

Невдовзі після того, як Президентський кортеж залишив кордони Житомирщини, мотопомпи які мовчали добу, знову запрацювали “на повну міць”. Нелегальний видобуток “сонячного каміння” – відновлено. Бурштиностарателі повернулися до звичного ритму життя. “Місцеві бояри” дали команду - “працювати з подвійним навантаженням, аби компенсувати час вимушеного простою”. Над “Офісом Зе” наче хмара нависло логічне питання...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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