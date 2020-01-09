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9 января • обновлено в 14:48
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Свята позаду. “Давай по-новой” | Альо, гараж! REBOOT #340

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Світ потихеньку-полегеньку повертається до суворих реалій.

Реалій, де немає “Дідів Морозів і Санта-Клаусів”. Натомість різнобарвних оленів, хоч “греблею гати”.

Скандали, пов'язані з відомими медійними персонажами, знову на перших шпальтах вітчизняних і не тільки, інформагенцій…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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