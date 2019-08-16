Свалка под Борисполем может стать причиной авиакатастроф: эколог

Основательница проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовська прокомментировала экологическое состояние в Украине и мире.

Она отметила, что существующая статистика о том, что каждый украинец выбрасывает около 300 кг мусора за год, является правдивой. Эколог заявила, что, в целом, ежегодно более 10 млн тонн мусора попадает на свалки. И это все накапливается из года в год. Там много стекла, пластика, металлов, таких материалов, которые не разлагаются сотни тысяч лет, добавила эксперт.

Она заявила, что ее семья, состоящая из 4 человек в месяц производит только 400 кг мусора. Они стараются не создавать лишнего мусора, а опасные отходы передают на переработку.

Она посоветовала всегда носить с собой мешочки из ткани. Тогда отпадет необходимость постоянно покупать пластиковые пакеты в супермаркетах. Эксперт советует также отказываться от упаковки каждой отдельной группы товаров в пакет, даже если на кассе в супермаркете кассир это делает самостоятельно.

В Украине также существует огромная проблема со свалками. И эта проблема может касаться даже таких сфер, как авиационные перевозки. На днях, например, в РФ упал самолет, пролетавший над свалкой: ему в двигатели попала огромное количество птиц. Єто біли чайки, которые, как известно, питаются мусором. Подобная ситуация может произойти и в аэропорту Борисполь, ведь он также находится рядом с огромной свалкой.

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