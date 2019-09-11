Главная Новости
11 сентября • обновлено в 13:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Теракты 11 сентября долго и тщательно планировались: эксперт по вопросам безопасности

107 Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта прокомментировал годовщину терактов в Соединенных Штатах Америки.

Он заявил, что сегодня действительно трагический день в истории человечества. На основе этой трагедии, по мнению эксперта, человечество увидело, какие последствия может иметь проявление терроризма. Шабовта заявил, что акция Алькаиды была очень тщательно подготовлена и спланирована.

Террористы, по мнению эксперта, поняли, что могут использовать своих граждан, глубоко интегрированных в американское общество, шаг за шагом приближались к поставленной цели. Шабовта объяснил, что сесть за штурвал соответствующего самолета и направить его точно в нужный наземный объект - это очень непростая работа, которая требует долгого времени подготовки.

Он отметил, что американцы очень внимательно относятся к вопросу борьбы с терроризмом, и то, что 11 сентября террористам удалось реализовать свой план, еще раз подчеркивает, что проблема терроризма очень реальна и опасна.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Сергей Шабовта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости