Страх снижает иммунитет: психолог дала советы, как не поддаваться панике

Психологиня Оксана Сашенко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Она рассказала, как не поддаться панике из-за постоянных новостей об увеличении жертв коронавируса.

"Худшее, что мы можем сделать для себя - это поддаться панике толпы. Когда эмоций слишком много, а страх является очень тяжелой эмоцией, так вот в таких случаях нужно включить рацио, то есть критическое мышление, и сделать для себя определенную информационную диету, чтобы не провоцировать и не усугублять свой страх. Страх провоцирует болезни и снижение иммунитета, поэтому страх может только навредить. Лучшее, что может сделать для себя - это заботиться о своем иммунитете и не нервничать", - заявила Сашенко.

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