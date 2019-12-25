Люди должны начать приходить в церковь 25 декабря: священнослужитель

Священник Андрей Гуль в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал готовность общества к переносу Рождества на 25 декабря в Украине.

"Сейчас стоит вопрос 25 декабря или 7 января. Я хочу отметить, что все христиане всех конфессий празднуют Рождество 25 декабря. Просто мы используем разные календари. В обществе существует утверждение, что 25 декабря - это католическое Рождество. По моему мнению, это не правильно и это мешает. Календарный вопрос не является догмой, то есть вопросом, который нельзя обсуждать. Я могу посоветовать механизм и рецепт, как это можно сделать. Мой совет такой, чтобы в следующем году все пришли 25 декабря в церковь, и таким образом священнослужители увидят, что людям это важно. Государство свой шаг сделало, 25 декабря является выходным днем", - отметил Андрей Гуль.

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