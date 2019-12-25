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25 декабря • обновлено в 13:42
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С переносом Рождества на 25 декабря спешить не нужно: какие опасности таит этот процесс

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Религиевед Вита Титаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала возможный перенос Рождества на 25 декабря.

"Если будет присутствовать поспешность в переводе празднования на 25 декабря, то российская православная церковь не упустит шанс, для того чтобы дискредитировать украинскую православную церковь и обвинить ее в попытке сблизиться с католической и протестантской церковью. Они будут толковать это как единение с католиками. Поэтому в утверждениях Евстратия (Зори) есть доля истины. Общество само должно прийти к тому, что это необходимо", - рассказала Титаренко.

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Вита Титаренко
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