В пожарах виновен очень широкий круг людей: эксперт по безопасности

Эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал последствия пожара в одесском колледже и есть ли возможность справедливого наказания всех виновных.

"Это сложный вопрос, поскольку реально виновными в этой трагедии является достаточно широкий круг людей, начиная от руководителей предприятия и заканчивая должностными лицами государства. К ужасному состоянию пожарной безопасности приводит, в первую очередь, выделение средств на восстановление систем противопожарной защиты, а уже потом нежелание руководителей и формальный подход, в том числе. Если брать во внимание зарубежную практику, то там ежемесячно, ежеквартально проводятся мероприятия и обучения по пожарной безопасности", - заявил Асауленко

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram