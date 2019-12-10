Сдачи интересов Украины нет, и "зраду" разгонять не нужно: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал результаты встречи в нормандском формате и последствия этих договоренностей для Украины.

"Для нас было очевидно, что сам саммит был целью. Но ход событий нашей истории зависит от настроений западных партнеров и РФ. Это если смотреть с философской точки зрения. Состоялась рабочая и нужная встреча, в первую очередь, для Зеленского. Я думаю, что встреча для Украины прошла успешно. Сдачи интересов нет. Это нужно запомнить и не разгонять "зраду". Очевидно, есть пункты, по которым не договорились. Не нашли согласия по границе, по временно утерянному контролю над границей. Но министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что есть план, каким образом будут его возвращать. Шаг за шагом. И на это может уйти около полугода", - заявил Семенюк.

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