Децентрализация не значит федерализация: экс-министр рассказал, почему это важно

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ (2014-2017 гг.) Геннадий Зубко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал продолжение процесса децентрализации в Украине.

"В первую очередь я хочу разделить два понятия. Россияне понимают нашу децентрализацию как федерализацию. Сейчас очень важно понимать, и важно это донести также во время нормандской встречи, что законы Украины действуют одинаково на территории всей Украины. Не может быть отдельного закона об органах самоуправления в какой-то отдельной области. Почему децентрализация важна для Донецкой и Луганской области? Если бы эта система работала там еще в 2014 году, то у нас бы фактически не было этих призывов к сепаратизму, ведь практически в то время была нереформированна система менеджмента в Украине, которая позволяла вручную управлять потоками денег в государстве. Все бюджеты были в руках местных властей, поэтому, когда прозвучал призыв в этих областях, они посмотрели, что они зависимы от финансов, полномочий у них нет, стратегии развития у них нет . А сейчас все работает совсем по-другому", - заявил Зубко.

Эксминистр отметил, что децентрализация дает больше свободы местной власти, но также она предполагает и значительно большую ответственность на местах.

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