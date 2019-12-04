Будут ли переносить Рождество в Украине на 25 декабря: религиовед

Религиовед Людмила Филипович в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала возможеный перенос Рождества с 7 января на 25 декабря.

"Здесь вопрос в том, по какому календарю живет та или иная часть света. В 46 году до нашей эры император Юлиан переформатировал календари, которые ранее существовали в Римской Империи, и предложил новые изменения, но дальше мы знаем, что в 16 веке папа Лев в 1582 году тоже на основании изменений, о которых ему доложили астрономы, сменил Юлианский календарь на Григорианский и поэтому прочитывается изменение в эти 13 дней. Ну, мы же понимаем, что календари - это продукт не божественного, а человеческого труда, поэтому у Майя существовали свои календари, а у еврейского народа свои, у нас еще свои, другие. Это исключительно предмет договора, по какому календарю нам удобнее жить", - заявила религиовед.

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