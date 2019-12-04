Именно Германия и Франция в 2008 году заблокировали вступление Украины в НАТО: эксперт

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления министра иностранных дел Украины господина Пристайко относительно бездеятельности НАТО во время войны в Грузии и Украине.

"Претензии по НАТО со стороны Украины являются абсолютно справедливыми, и если бы в 2008 году политическую волю имели и сама Меркель и Саркози - а это две страны, которые тогда заблокировали план действий по принятию Украины и Грузии в НАТО, все было бы немного иначе. Ведь уже тогда была мюнхенская речь Путина в 2007 году о новой архитектуре безопасности и уже тогда были заигрывания Путина к Западной Европе с точки зрения РФ как крупного рынка для европейского бизнеса и тот же енегретичних шантаж", - заявил Кравченко.

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