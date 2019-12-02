Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:17
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Голодовка Закревской и дела Майдана: как реагируют депутаты

173
Читать материал на украинском

Специалист экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал реакцию власти и общества на голодовку Евгении Закревской, которая протестует против отсутствия результатов в расследовании дел Майдана.

"Для народных депутатов это не аргумент. И пусть этот человек уже давно занимается делами Майдана, но у депутатов есть отдельная история, связанная с ГБР. Есть законопроект, который подал президент Зеленский, который расшряет полномочия главы ГБР Романа Трубы. Согласно новому законопроекту глава ГБР не будет обязан согласовывать свои решения с заместителями. И где-то параллельно со всем этим существует история с делами Майдана", - заявил Крапивин.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Евгений Крапивин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости