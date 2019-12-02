Голодовка Закревской и дела Майдана: как реагируют депутаты

Специалист экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал реакцию власти и общества на голодовку Евгении Закревской, которая протестует против отсутствия результатов в расследовании дел Майдана.

"Для народных депутатов это не аргумент. И пусть этот человек уже давно занимается делами Майдана, но у депутатов есть отдельная история, связанная с ГБР. Есть законопроект, который подал президент Зеленский, который расшряет полномочия главы ГБР Романа Трубы. Согласно новому законопроекту глава ГБР не будет обязан согласовывать свои решения с заместителями. И где-то параллельно со всем этим существует история с делами Майдана", - заявил Крапивин.

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