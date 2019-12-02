Сенцов будет иметь выше рейтинг чем у Зеленского уже через год: социолог

Cоциолог Евгений Головаха в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о рейтинге доверия в Украине. Больше всего согласно обнародованным результатам украинцы доверяют Зеленскому, Разумкову и Сенцову.

"Он (Сенцов - ред.) просто олицетворяет национальное сопротивление. Здесь нечему удивляться. Мы знаем, что он, несмотря на серьезные последствия ни шагу не сделал, чтобы пойти на встречу россиянам и отказаться от своей политической позиции. И его наказали достаточно строго - двадцать лет, не известно за что. И люди это оценивают", - заявил Головаха.

Он также оценил шансы Олега Сенцова пойти в политику и обогнать по рейтингу доверия президента Владимира Зеленского.

"Для этого не так много нужно времени, если Зеленский пойдет традиционным путем и потеряет свой рейтинг после первого года. А это железный закон украинской политики. То уже тогда он опередит. Уже тогда", - отметил социолог.

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