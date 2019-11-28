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29 ноября • обновлено в 11:25
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В Украине хотят разрешить незарегистрированные пестициды: эколог

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Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о том, что власть Украины упростила вырубку Карпат и хочет разрешить использовать непроверенные химикаты.

"Традиционно в Верховной Раде есть определенные группы народных депутатов, которые лоббируют интересы тех или иных олигархов. Как бы грустно не было об этом говорить, что якобы произошло изменение, что пришли новые люди в ВР, но совсем недавно в ВР рассматривался законопроект о разрешении ввоза и использования на территории Украины пестицидов, которые не сертифицированы на территории страны производителя. Это лоббистский законопроект, который защищает интересы транснациональных корпораций, которые производя пестициды в своей стране, не хотят тратить средства на регистрации и исследования химических веществ. И они без регистрации хотят взваливать на Украину непроверенные химикаты. А хуже всего то, что этот законопроект прошел на рассмотрение аграрного комитета без рассмотрения экологов", - заявила Тимочко.

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