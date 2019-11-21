Сотрудники аппарата партии "Слуга народа" работают в тени: эксперт прокомментировал скандал

Председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал информацию о том, что в "Слуге народа" официально не работает ни один человек.

"Теоретически в партии может работать часть людей, которые являются волонтерами. Но давайте попробуем себе представить, что собой представляет партийный офис - это несколько десятков человек. Для нормального функционирования политической партии только партийный аппарат должен составлять более 50 человек. Я не могу себе представить , чтобы на волонтерских началах работал бухгалтер, секретарь, охранник, водитель или компьютерный специалист. То есть подобной масштабной благотворительности я представить не могу. Это может свидетельствовать только об одном - работники аппарата "Слуги народа" получают зарплату в конвертах и работают в тени", - заявил Кошель.

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